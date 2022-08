Tracking der Energiewende #22 Der 26-Milliarden-Investor, von dem die Energiezukunft abhängt

Auch der erste Solarboom, den die Landwirte noch 2010 zu Investitionen von deutlich mehr als einer Milliarde Euro nutzten, ebbte zusehends ab. Stattdessen haben die Bauern begonnen, zunehmend selbst in Windkraftanlagen zu investieren: Von gut 100 Millionen Euro im Jahr 2010 wuchs das Kreditvolumen bis 2017 kontinuierlich auf seinen bisherigen Höchststand von 1,7 Milliarden Euro.



Es folgten, wie beim Ausbau der Erneuerbaren generell, auch bei den Landwirten maue Jahre. 2018 und 2019 fielen die Investitionen auf Tiefststände, lagen insgesamt unter dem Wert von einer Milliarde Euro. Entsprechend optimistisch lässt sich deuten, was die jüngsten statistischen Auswertungen der Rentenbank zeigen: Im ersten Halbjahr haben die Landwirte bereits Kredite über einer Milliarde Euro für erneuerbare Energien abgerufen, mehr als doppelt so viel wie in der gleichen Periode des Vorjahres. Davon profitiert vor allem die Windenergie, rund 750 Millionen Euro an Krediten haben die Landwirte in diesem Bereich schon abgerufen, fast dreimal so viel wie im ersten Halbjahr 2021 (295 Millionen Euro). Sollte sich das Investitionsverhalten der Bauern als Frühindikator eignen, sind das gute Nachrichten für den Energiestandort Deutschland.