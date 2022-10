Tracking der Energiewende #26 Die grüne Wärmepumpen-Hoffnung hat eine eklatante Schwachstelle

Nimmt man nun den 2022 verbauten Durchschnitt als Maßstab, so wären gut 2800 Windräder notwendig, um die deutschen Wärmepumpen mit Energie zu versorgen. Nimmt man den neuesten Anlagentyp als Standard, wären immer noch gut 2100 Anlagen notwendig.



Natürlich ist auch das nur eine ziemlich vage Annäherung. So könnten sich am Ende doch weniger Standorte für die ganz großen Anlagen eignen, was die Leistung des Windradparks verringern würde. Oder die Effizienz der Wärmepumpen könnte sich schneller verbessern als derzeit absehbar, was den Energiebedarf senken würde.



Eines aber ist klar: Gerade, weil die Annahmen der Bundesregierung beim Strombedarf so plausibel sind, ist es so bedenklich, wie weit das Land die selbst gesteckten Ausbauziele derzeit verfehlt. Denn auch auf dieser Seite der Gleichung unterstellt Wirtschaftsminister Robert Habeck ein dynamisches Wachstum – was bisher jedoch nicht absehbar ist.