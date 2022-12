Tracking der Energiewende #30 Das Atomkraftwerk in Ihrem Heizungskeller 

Bislang mussten konventionelle Kraftwerke Schwankungen im Netz ausgleichen, das können die Batteriespeicher nun zunehmend übernehmen. Ein beispielhaftes Projekt dafür nimmt in den kommenden Wochen der Energiekonzern RWE in Betrieb. An seinen Standorten in Werne bei Hamm und im Emsland errichtet der Konzern große Batteriespeicher, die mit einem Flusskraftwerk an der Mosel virtuell gekoppelt werden: Gibt es eine Überproduktion erneuerbarer Energien, fließt dieser Strom in die Batteriespeicher, zugleich verringert das Flusskraftwerk seine Leistung. Wird die Leistung aus erneuerbarer Quelle dann wieder knapper, geben die Speicher ihre Energie ab, das Flusskraftwerk fährt den Betrieb hoch.