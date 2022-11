Wasserstoff Dieses Solarpanel erzeugt Wasserstoff aus Licht und Luft

Die Wassermoleküle, die sich in der inneren Röhre ansammeln, werden dann in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten – mit Hilfe des Solarstroms und speziellen Katalysatoren, also Materialien, die chemische Prozesse wie die Wasserspaltung beschleunigen. Den Sauerstoff entweicht in die Atmosphäre – der Wasserstoff dagegen wird mit einer Membran separiert und sammelt sich im äußeren Rohr. Von dort wird er über ein Rohr weitergeleitet – etwa in einen Wasserstofftank.



Katalysatoren bestehen häufig aus wertvollen Metallen, die die Treibstoffsynthese teuer machen. Doch Solhyd will hier einen Fortschritt erreicht haben. „Wir verwenden keine exotischen Materialien“, sagt Bosserez. Dadurch soll sich das Panel künftig verhältnismäßig kostengünstig und in Massen produzieren lassen. Und: Wenn es eines Tages kaputtgeht, soll es prinzipiell auch recyceln lassen.