Eine Machbarkeitsstudie soll inzwischen die Umsetzbarkeit zwar bestätigt haben. Der mongolische Premier Luwsannamsrain Ojuun-Erdene hatte im Juli aber verkündet, dass er mit einem Baubeginn erst im Jahr 2024 rechnet. Satellitenaufnahmen zeigen bisher beispielsweise in jenem Gebiet, in dem die Leitung die Grenze zwischen der Mongolei und China überqueren soll, keine Anzeichen von Vorbereitungsarbeiten. Die Pipeline soll von der russischen Stadt Irkutsk am Baikalsee in die Mongolei, dort an Ulaanbaatar vorbei zur chinesischen Grenzstadt Eren Hot führen. In der ist zwar der Bau eines neuen großen Grenzübergangs auf mongolischer Seite erkennbar. Aber nichts, das auf eine künftige Pipeline hinweist.