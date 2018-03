Platz 3: Audi Q5

2017: 289.959 Einheiten

2016: 297.750 Einheiten

Die zweite Generation des Q5 ist im Januar 2017 in den Handel gekommen – 2017 kann also somit nicht als volles Produktionsjahr gezählt werden. Dennoch zeigt die Stagnation im Vergleich zum Auslaufmodell 2016: Die Zeiten, in denen sich ein Audi-SUV von alleine verkauft, sind vorbei. Absatz und Produktion (im neuen Werk in Mexiko) laufen konstant, viel Wachstum hat der Q5 aber nicht gezeigt.

Bild: Audi