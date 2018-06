Größentechnisch fehlen dem neuen SUV-Oberhaupt in der Länge ein paar Zentimeter zum Q7: 4,97 Meter misst der Q8, 6,6 Zentimeter weniger. Dafür ist er um 2,7 Zentimeter in die Breite gewachsen und sieht mit seiner flacheren – Marketing-Leute sprechen wie so oft von der „coupéhaften“ – Dachlinie um einiges flotter aus als das Ingolstädter Dickschiff.

Bild: Audi