BMWs Größter X7 - Ein SUV im Busformat

Als einer der Vorzüge von SUV wird ja oft gepriesen, dass der Fahrer aus der Höhe eine bessere Übersicht habe. Das stimmt künftig nicht mehr für alle die, die in ihrem SUV hinter dem X7 fahren. Der ist auf seinen 22-Zoll-Felgen so hoch, da guckt man nicht mal einfach so drüber.

Bild: BMW