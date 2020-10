Bosch Advanced Driving Module Wer dieses Auto fährt, hat ziemlich schnell Tränen im Gesicht

In der aktuellen Auslegung stürmt der Stromer trotz der üppigen Last in unter fünf Sekunden der 100er-Marke entgegen, was Fahrgäste unter anderem am verbindlichen Druck verspüren, mit dem sie in die Sitzschalen gepresst werden. Auf einer rasant gefahrenen Handlingkurs-Runde auf dem Bosch-Testgelände bei Boxberg beeindrucken allerdings auch andere Eigenschaften, zum Beispiel das „Bremsen ohne Bremse“.

Während man als Beifahrer angesichts einer sich sehr schnell nahenden Kurve das auf der rechten Seite nicht vorhandene Bremspedal tritt, straft Ingenieur Schwarzmann seine tatsächlich vorhandene Bremse mit Nichtbeachtung. Statt kräftig in die Eisen zu steigen, lupft er bei Kurveneinfahrt einfach das Gaspedal. Der Antrieb ist auf maximale Rekuperation ausgelegt, was es selbst im wilden Kurvengetümmel erlaubt, die Radbremsen nur in besonders kritischen Situationen einzusetzen.

Bild: Bosch