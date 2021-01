Corsa, Polo und Co. Das sind die fünf beliebtesten Kleinwagen des Landes

Platz 1: Opel Corsa (Zulassungen 2020: 53.199)



Der Evergreen Corsa balgt sich seit 1982 mit dem VW Polo um die Krone der Kleinwagen. In der sechsten Generation hat der Corsa F (seit 2019) es nun an die Spitze geschafft. Der Viermeter-Fünftürer teilt sich die Bodengruppe mit dem Peugeot 208, spricht aber auch mit französischem Akzent tadellos deutsch. Während das Platzangebot eher durchschnittlich ist, hat der neue Corsa vor allem an Fahrdynamik deutlich zugelegt. Als vollelektrischer Corsa-e (im Bild, 136 PS, 29.9146 Euro) verspricht Opel 330 Kilometer Reichweite.



Antrieb: Benziner: 75, 100 und 130 PS. Diesel: 102 PS. Elektro: 136 PS; Preise: ab 14.051 Euro (75 PS Benziner)

Bild: Opel