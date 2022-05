Die Autoindustrie und der Ukraine-Krieg Der Kabelbaum-Darwinismus von VW, Mercedes und Co.

Momentan praktizieren Volkswagen, Mercedes und Co. eine Art Kabelbaum-Darwinismus: „Für alle Kabelbaumlieferanten wird aktuell genau priorisiert welche Kabelbäume in welcher Menge absolute Priorität haben. Beispielsweise sind die Kabelbäume für die Hochvoltspeicher und BEV-Fahrzeuge im hochpreisigen Segment höher priorisiert, als ein Kabelbaum für ein Mittelkasse-Verbrennungsfahrzeug“, erklärt Ralf Walker. Das kann kein Dauerzustand bleiben. Die Kabelbäume aus der Ukraine sind vor allem für die europäischen Fahrzeuge der Autobauer wichtig. Fällt dieses entscheidende Glied in den Lieferketten weg, droht auch in dem nächsten Jahr ein signifikanter Umsatzeinbruch.



Auch wenn in den westukrainischen Werken die Produktion der begehrten Kabelstränge wieder zulegt, arbeiten die Hersteller gemeinsam mit Zulieferern an Strategien, wie man in Zukunft solche Szenarien vermeiden kann.