Dieselskandal: Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt auch zum Vito

Schon im Februar hatte die WirtschaftsWoche berichtet, das KBA verdächtige Daimler, beim Vito zu wenig von der Harnstofflösung AdBlue einzuspritzen, die den Gehalt an gesundheitsschädlichen Stickoxiden in Abgasen reduzieren. „Die unzulässigen Strategien beziehen sich auf den Einsatz des SCR-Abgasreinigungssystems“, so das KBA. Dabei geht es um die Einspritzung von Harnstoff.