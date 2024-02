Dieselskandal Wie viele Winterkorns muss die Autobranche noch ertragen?

Davon will der detailbesessene Techniker Winterkorn nichts geahnt haben. Ein Mann, der intern gedrängt wurde, sich aus Zeitgründen doch bitte nicht so tief in die technischen Details von Entwicklung und Produktion einzumischen. Ein Chef, der in technischen Detaildebatten mitunter so getobt haben soll, dass Mitarbeiter um ihr körperliches Wohl fürchteten. Diesem obersten Techniker in Wolfsburg soll entgangen sein, dass seine Dieselfahrzeuge die Abgasgrenzwerte technisch überhaupt nicht schaffen konnten – zumindest nicht in dem von ihm vorgegebenen Kostenrahmen? Dass die im Konzern am meisten geschätzte Antriebstechnik eigentlich keine Zukunft hat?