E-Mobil bis Riesen-Pick-up Die weltweiten Auto-Bestseller 2018

Die USA bleiben Pick-up-Land

Die ersten drei Plätze im Neuzulassungs-Ranking gingen in den Staaten auch 2018 an Pick-ups. Zum 37. Mal in Folge setzte sich die Ford F-Serie an die Spitze, mit rund 909.000 Neuzulassungen deklassierte sie die Konkurrenz auf den folgenden Plätzen regelrecht. Die unterm Strich recht ähnlichen Konkurrenten Chevrolet Silverado und Dodge Ram kamen gerade einmal auf etwas mehr als die Hälfte des Ford-Ergebnisses. Nach dem Pritschenwagen-Trio foltgen diverse SUV, bevor sich auf Rang 7 mit dem Toyota Camry der erste klassische Pkw platzierte (343.439 Neuzulassungen). Mit dem Honda Civic und dem Toyota Corolla fanden sich immerhin zwei weitere Limousinen unter den zehn beliebtesten Modellen.

Bild: Ford