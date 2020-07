Erste Ausfahrt im Show Car Mercedes Vision AVTR: Ein Auto von einem anderen Stern

Das passt gleich doppelt – zum einen, weil die Flügeltüren seit dem legendären SL zu Mercedes gehören wie der Stern auf der Haube. Und zum anderen, weil der AVTR keine kalte Maschine sein will, sondern ein lebendiges Wesen und deshalb in vielen Details belebt wurde. So erinnern die Lichtspiele in den riesigen Ballonreifen je nach Szenario an sprudelnde Quellen oder an die Wood Sprites vom Baum des Lebens aus dem Film Avatar. Die 30 Klappen auf dem Heck sehen aus wie die Platten im Panzer einer Echse. Mit ein bisschen Phantasie kann man in deren Bewegung und Beleuchtung sogar eine Art Sprache erkennen, mit der dieses Auto sich der Umwelt mitteilen will.

Bild: Mercedes-Benz