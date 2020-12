Erste Fahrt im VW ID.4 Volkswagens Antwort auf den Tesla Model Y

Wo der ID.3 in der schrumpfenden Kompaktklasse antritt, startet der ID.4 im Boom-Segment der handlichen Geländewagen. Und während es den einen nur in Europa geben wird, feiern die Niedersachsen den anderen als Weltauto. Kein anderes Auto, so meint man bei VW, wird wichtiger im Kampf gegen Tesla & Co. Kein Wunder also, dass der Konzern reichlich trommelt für den elektrischen Weltbürger in Spe und bereits vor der offiziellen Enthüllung im Spätsommer zu einer ersten Ausfahrt im nur noch dezent getarnten Prototypen auf das sonst so streng geheime Testgelände in Ehra-Lessien bat.

Bild: Volkswagen