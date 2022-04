Fahrbericht Porsche Macan T – der Letzte seiner Art

Dabei ist er technisch weitgehend im Basislager zu Hause. Heißt: Zweiliter-Vierzylinder-Turbo mit 195 kW/265 PS, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe (PDK), Allradantrieb. Was die Optik angeht, lackiert Porsche viele Teile wie Bug, Außenspiegel, Sideblades, Dachspoiler oder Schriftzüge in Achatgraumetallic. Die Karosserie ist um 1,5 Zentimeter tiefer gelegt, die 20 Zoll-Räder des Macan S in Titandunkel sind serienmäßig. Was der grauen SUV-Eminenz wirklich super steht. Kaum zu glauben, dass dieses Modell – mit zwischenzeitlichen Facelifts – schon seit 2014 unterwegs ist.

Bild: Porsche