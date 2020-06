Fünfzig Jahre vor dem ID Buzz Der Elektro-VW-Bus aus den 70ern

Von wegen Mobilität der Zukunft. Wer bei der VW-Nutzfahrzeugsparte durch die heiligen Oldtimer-Hallen in Hannover schlendert, der kommt auf dem Zeitstrahl gehörig durcheinander. Denn der in diesen Wochen nicht zuletzt von den Kollegen in Wolfsburg rund um ihren ID.3 als Aufbruch in eine neue Zeit inszenierte Elektroantrieb ist hier kein Zukunftsthema, sondern ein alter Hut. Nicht umsonst steht zwischen Dutzenden von bunten Bullis aus allen Epochen auch ein T2 der Berliner Verkehrsbetriebe, auf dem groß „Wir fahren mit Strom“ steht.

Bild: Henning Scheffen