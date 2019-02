Für jeden der passende Typ Diese 5 Kleinwagen sind als Gebrauchte attraktiv

Noch einmal schwieriger wird die Suche nach einem Schnäppchen, wenn es ein Toyota Yaris Hybrid sein soll. Seine Doppelherztechnik ist es, die ihn so gefragt macht. Sein Hybridantrieb ist umweltfreundlich und sparsam zugleich. Verbrauchswerte unter vier Liter sind machbar. Zudem erlaubt der an ein Selbstschaltgetriebe gekoppelte Antrieb eine komfortable, entspannte und zwischenzeitlich sogar rein elektrische Fahrweise. Die Hybridversion gibt es übrigens nur in der aktuell dritten Generation und zwar erst ab dem Modelljahr 2013. Seither hat der Yaris gleich zwei Facelifts mit einigen attraktiven Upgrades erhalten. Wer von diesen Neuerungen profitieren will, sollte nach Exemplaren ab Modelljahr 2015 oder 2017 Ausschau halten. Ansonsten handelt es sich beim Yaris um einen rundum gelungenen Kleinwagen, der im Fall der Hybridversion zudem noch gehobenes Ausstattungsniveau bietet. Exemplare mit weniger als 100.000 Kilometer Laufleistung werden in der Regel für fünfstellige Summen angeboten. Für einen jüngeren Yaris Hybrid liegen die Gebrauchtpreise oft nur knapp unterhalb vom Neupreis.

Bild: Toyota