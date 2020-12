Gebrauchtwagen-Check Audi A6: Typischer Dienstwagen mit viel Ausstattung

Karosserie und Innenraum: Was soll es denn sein? Limousine, Kombi (Avant) oder doch lieber die auf Offroad getrimmte Allroad-Version? Oder sticht das schicke und technisch verwandte Fließheckmodell A7 Sportback ins Auge? Gebrauchtwageninteressenten können aus unterschiedlichen Karosserievarianten wählen. Auf knapp 5 Metern bietet der Business-A6 ordentlich Platz für bis zu fünf Passagiere. Der Gepäckraum der Limousine ist ebenfalls groß, bietet aber nur eine vergleichsweise kleine Öffnung. Immerhin: 530 bis 995 Liter passen hinein. Wer sperriges Gut transportieren will, wählt den Avant mit großer Heckklappe. Je nach Sitzkonfiguration hat der Kofferraum 565 bis zu 1.680 Liter Fassungsvermögen. Das Gepäckteil des A7 Sportback liegt mit 535 und 1.390 Litern dazwischen. Im Inneren gehört der Audi in allen Karosserieversionen zum schicksten und hochwertigsten, was man unterhalb der Luxusklasse bekommen kann. Gute Verarbeitung zählt zum Serienumfang. 2014 erhielt der A6 ein Facelift, mit geänderten Scheinwerfern, Kühlergrill und Stoßfängern. Das Erscheinungsbild bleibt aber gediegen zurückhaltend.

Bild: Audi