Trotz des Krachs hinter den Kulissen stärkt Brecht dem seit Mai amtierenden CEO den Rücken: „Ich stärke ihm schon den Rücken. Das heißt aber nicht, dass ich alles genauso machen würde wie er oder zu manchen Themen nicht eine andere Meinung habe“, sagte Brecht der WirtschaftsWoche. Källenius habe „keinen Idealstart hinlegen können, weil er Krisenmanagement machen musste. Eigentlich wünscht man sich einen anderen Start. Aber die Themen, die gerade alle auf dem Tisch liegen, sind extrem schwierig und extrem emotional“, so Brecht. In so einer Situation könne man eben „keinen Freundschaftspreis erwarten – weder vom Betriebsrat, noch von der Belegschaft. „Wir arbeiten – obwohl es auch knirscht – sehr eng miteinander zusammen, er ist sehr offen und geradlinig.“