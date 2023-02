Kleinwagen 5 Elektro-Zwerge für kleines Geld

Microlino 2.0

Zu den mit seit nunmehr vielen Jahren mit großer Spannung erwarteten neuen Mini-Stromern gehört der Microlino der Schweizer Firma Micro. 2017 wurde er auf dem Genfer Salon zum ersten Mal als Konzept vorgestellt, das schlagartig das Herz vieler Autofans eroberte. Für Aufmerksamkeit sorgte vor allem das Design, das dem 1950er-Jahre-Mobil Isetta von BMW sehr nahekommt. Kurz nach der Premiere war klar: Der Retro-Zweisitzer soll zur Serienreife entwickelt werden. Immer mal wieder wurde sein Marktstart angekündigt und verschoben.

Mittlerweile sind einige Microlino in der Schweiz unterwegs, bald schon dürften zudem erste Exemplare der Pioneer Edition auch nach Deutschland kommen. In dieser edlen Version bietet der Zweisitzer Faltschiebedach, eine Innenausstattung aus veganem Leder und tragbare Bluetooth-Lautsprecher.

Der 12,5 kW/17 PS starke und bis zu 90 km/h schnelle Zweisitzer bietet in dieser Version dank 10,5 kWh großer Batterie 177 Kilometer Reichweite. Noch in diesem Jahr soll es den Microlino alternativ in den Ausstattungen Dolce, Competizione und in der Basisversion Urban geben. Letztere soll bei 12.500 Euro starten. Die Einstiegsvariante wird über einen 6 kWh großen Akku für rund 90 Kilometer Reichweite verfügen.

Bild: Presse