La Strada Regent S Mehr Premium für den Camper-Mercedes

Premium-Qualität, beste Verarbeitung, optimale Raumnutzung – das kennt man von La Strada. Das Wow-Erlebnis beim ersten Betreten des Regent S bezieht sich daher eher auf das Cockpit – zumindest wenn, wie in dem Premierenfahrzeug, sämtliche verfügbaren Komfort-Extras aus dem Mercedes-Angebot installiert sind. Das kleine Multifunktionslenkrad, ähnlich dem aus der E-Klasse, fällt ebenso direkt ins Auge wie der mächtige Block in der Mitte des Armaturenbretts mit dem 10,25 Zoll großen, in eine Klavierlackoptik eingebetteten Touchscreen. Damit zieht auch das neue MBUX-Infotainmentsystem in die Reisemobil-Welt ein und bietet erstmals neben klassischen Funktionen wie Navigation oder Freisprecheinrichtung auch eine intelligente Sprachsteuerung an, die ähnlich wie im Dialog mit Siri oder Alexa funktioniert. Umgeben sind die Sprinter-Highlights allerdings von immer noch stattlichen Plastikflächen, die wenigstens eine Menge Ablagen beherbergen.

Bild: Hersteller