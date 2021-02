Land Rover Defender P400 Kaum zu erschüttern

Nutzt man das Leistungspotential ab und an aus, sind es unter winterlichen Fahrbedingungen gerne auch 16 Liter. Das ist, mit Verlaub – völlig aus der Zeit gefallen. Damit wir uns richtig verstehen: Der Sechszylinder ist ein schöner Motor, aber er gehört in einen Jaguar, nicht in einen Defender. Hier reicht ein kleinerer Benziner mit oder ohne Hybrid oder ein ordentlicher Diesel. Zum Glück gibt es all diese Varianten und so müssen wir auch nicht auf die überschaubare Reichweite des großen Turbos hinweisen.

Spielen wir lieber ein wenig mit den Fahrprogrammen. Dank Frau Holles tatkräftiger Mithilfe absolvierten wir einen guten Teil unserer Fahrten auf schneebedeckter Fahrbahn.

Bild: Land Rover