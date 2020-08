Lkw-Fahrerarbeitsplätze Vom Bock zum Büro

Noch heute sitzen Lkw-Fahrer „auf dem Bock“. Doch vom luftgefederten Fahrersessel in heimeliger Kabine konnten die ersten Trucker nur träumen: Wie auf einem Kutschbock nehmen sie ab 1896 auf den ersten Lkw, erfunden von Gottlieb Daimler, unter freiem Himmel Platz. An Ergonomie am Arbeitsplatz für die Motorkutscher genannten Fahrer verschwenden die Lkw-Konstrukteure anfangs kaum einen Gedanken; immerhin werden die Fahrer recht schnell mit einem Dach über dem Kopf bedacht.

Bild: Daimler