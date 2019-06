Maximal 31.130 Euro Fünf Autos für ein durchschnittliches Budget

Elektroauto: Renault Zoe Life, 68 kW/92 PS, für 29.249 Euro plus 69 Euro Batteriemiete

Mit einem Elektroauto unter der 31.000-Euro-Grenze zu bleiben ist schwierig. Und wenn, dann unterbietet man sie deutlich, etwa mit dem Smart Fortwo EQ oder der Renault Zoe. Weil letztere das alltagstauglichere Auto (Platz und Reichweite) ist und zudem auch wirklich kurzfristig lieferbar, fällt die Wahl auf ihn. Mit an Bord sind die große 41-kWh-Batterie sowie einige Design-Upgrades in Form schicker Felgen und Effekt-Lackierung. Auf der Optionsliste kann man mit dem deutschen Durchschnitts-Budget fast überall ein Kreuzchen machen, so dass am Ende ein mehr oder weniger voll ausgestattetes Modell vor der Einfahrt steht. Alternativ lässt sich etwas Zurückhaltung üben und das Geld für die Batteriemiete zur Seite legen. Mit einberechnen sollte man auch die eventuell noch über den Sommer verlängerte Umweltprämie für E-Autokäufer.

Bild: Renault