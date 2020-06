Mazda MX-30 e-Skyactiv: Gegen den Trend zu immer größeren Akkus

Ob sich der MX-30 mit diesem Mittelweg für den Alltag eignet, muss jeder für sich herausfinden. Die 200 Kilometer Reichweite sind jedenfalls ein praxisnaher Wert und damit für die meisten Fahrprofile wohl ausreichend. Im praktischen Fahreinsatz war der E-Mazda im Hinblick auf den Energiebedarf erfreulich zurückhaltend. Auf einer gut 70 Kilometer langen Testrunde - mit Anteilen an Stadtverkehr, Landstraßen und Autobahn - pendelte sich der Stromkonsum bei weitgehend normaler Fahrweise auf 15 Kilowattstunden pro 100 Kilometer ein. Am Ende der Runde war die Batterie noch zu zwei Dritteln gefüllt, was laut Bordcomputer für weitere 144 Kilometer reichen soll. 200+ Kilometer mit einer Tankfüllung sollten also kein Problem sein. Angesichts dieser Praxiswerte erstaunt die Einstufung des WLTP-Normverbrauchs, der mit 19 kWh pro 100 Kilometer auf deutlich höherem Niveau festgelegt wurde.

Bild: Mazda