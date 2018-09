Mercedes Vision Urbanetic So stellt sich Mercedes die Stadt-Mobilität der Zukunft vor

Wie leben wir zukünftig in den urbanen Ballungszentren? Darüber zerbrechen sich nicht nur Trendforscher, Sozialwissenschaftler und Stadtplaner die Köpfe. 2030 werden laut Zahlen der Vereinten Nationen (UN) weltweit über fünf Milliarden Menschen in Städten wohnen. Die Zahl der Großstädte mit jeweils mehr als über einer Million Menschen wird bis dahin von 123 auf 700 wachsen. Demzufolge machen sich die Autohersteller Gedanken und entwickeln fleißig Mobilitätskonzepte und am besten auch gleich die passenden Fahrzeuge dazu. Eine im Ansatz recht clevere Idee präsentiert Mercedes-Benz Vans, die Kleintransporter-Sparte von Daimler. Das urige Gefährt mit Namen Vision Urbanetic – es gleicht mehr einer Raumkapsel als einem Auto – soll die Transportprobleme in den Städten lösen.

Bild: Mercedes-Benz