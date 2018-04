Auto China in Peking: Die Elektroauto-Neuheiten

Namen, die bei uns so exotisch klingen wie Gerichte auf einer chinesischen Speisekarte: Haval, Dongfeng, Lifan, Haima oder Hawtai, alles Autohersteller aus dem Reich der Mitte, die bisher nie ihren Weg in den „Westen“ gefunden haben. Auf der Auto China in Peking haben sie einen gemeinsamen Schwerpunkt: Hier stehen 120 Elektroauto-Neuheiten einheimischer Hersteller, manche noch Studien, die meisten aber echte Serienmodelle. Auf keiner bisherigen Automesse waren so viele reine Elektromobile zu sehen. Auch, weil die allmächtige chinesische Regierung aufgrund des heftigen Drucks durch häufigen Smog-Alarm in den Mega-Citys zum schnellen Handeln drängt.

Acht Beispiele dafür, wie E-Mobilität am anderen Ende der Welt gestaltet wird.

Bild: REUTERS