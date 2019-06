Modelle, die bald von uns gehen Autos auf Abschiedstour

Einige Jahre versuchte die GM-Tochter Chevrolet als Billigalternative zu Opel in Europa Fuß zu fassen, doch dann war plötzlich Schluss. Allerdings nicht ganz, denn die verantwortliche Europazentrale in der Schweiz hat zunächst weiter die Sportwagen Camaro und Corvette (Bild) vertrieben. Doch mit der Einführung der Abgasnorm Euro 6d-Temp werden beide US-Ikonen abgesägt. Angesichts bescheidener Absatzzahlen lohnt sich die Investition in eine bessere Abgasreinigung schlicht nicht mehr. Das endgültige Aus der Corvette will der europäische GM-Ableger allerdings noch nicht final bestätigen, denn möglicherweise ergibt sich mit der Präsentation der achten Generation Mitte Juli noch eine neue Perspektive.

Bild: Chevrolet