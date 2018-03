Mit einer ganzen Serie von intelligenten Fahrradcomputern ist die Firma Bryton angetreten. Bereits das rund 55 Euro teure Einstiegsmodell Rider one beeindruckt mit vielen Datenfunktionen und smarten Lösungen. So muss man dank GPS-Empfänger keine Sensoren mehr am Rad installieren oder eine Radgröße eingeben. Der nur 52 Gramm leichte Rider one funktioniert, sobald er mit der mitgelieferten Halterung am Lenker montiert wurde. 21 Datenfunktionen bietet der Computer, dessen 2-Zoll-Display bis zu vier davon zeitgleich anzeigen kann. Selbstredend gehören dazu Geschwindigkeit, Tageskilometer oder Gesamtfahrleistung. Wird der Fahrradcomputer mit einem Smartphone gekoppelt, kann er sogar den Eingang von E-Mails, Anrufen oder Textnachrichten anzeigen. Noch deutlich mehr Funktionen und größere Displays bieten die Modelle Rider 10, 310 und 530, die 60, 100 oder 180 Euro kosten.

Bild: PR