Neue Modelle Diese Luxus-Vans bieten mehr als nur viel Platz

Lexus LM

Liegesitze wie in der First-Class, vom Personal durch eine blickdichte Scheibe getrennt und vor den Augen ein Bildschirm größer als daheim im Wohnzimmer – mit dem neuen LM will Lexus auf der Straße den gleichen Komfort bieten wie auf einem Langstreckenflug. Deshalb haben die Japaner die Kabine des 5,13 Meter langen Vans komplett ausgeräumt und im besten Fall nur noch zwei Captain Chairs in den Fond geschraubt, sie haben eine steife und komfortbetonte Pkw-Plattform als Basis genommen statt einer Transporter-Architektur und sie haben nicht an Lack und Leder gespart: Es gibt feine Materialien, pfiffige Details wie elektrische Jalousien, Klapptische und eingebaute Regenschirme, Klimaconcierge, Massagekissen und Ambientebeleuchtung steigern das Wohlbefinden und ein Kühlschrank hält die nötigen Erfrischungen bereit. Fehlt eigentlich nur noch die Stewardess für den Service. Die Ermangelung an dienstbereitem Personal ist aber nicht der einzige Unterschied zum Fliegen. Auch bei der Dynamik hinkt der Vergleich: Statt mit Düsenschub fährt der LM mit einem 250 PS starken Vierzylinder-Hybrid, beschleunigt in 8,7 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht maximal 190 km/h.

Während Autos wie der LM in China, Japan oder Korea das Straßenbild prägen, waren die Erwartungen an den Absatz in Europa anfangs nicht allzu hoch. Das mag auch am Preis liegen, der bei 122.700 Euro beginnt und mit 147.100 Euro für den Viersitzer höher ist als bei jedem anderen Lexus. Doch mussten sich die Japaner bereits eines Besseren belehren lassen. Kaum waren die ersten Infos zum neuen Modell raus, schoss der Bestelleingang in die Höhe und Lexus hat das Zulassungsziel auf 1000 Einheiten verdoppelt.

Bild: Lexus