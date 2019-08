Neues E-Auto: Die erste Fahrt im Byton M-Byte

Die Produktionsstätte im chinesischen Nanjing ist mittlerweile nahezu fertig und so wurden auch die rund 100 Prototypen des M-Byte bereits im Werk gefertigt, wo danach auch die elektrische Limousine mit Namen K-Byte vom Band rollt. „Derzeit arbeiten in China mit 450 Mitarbeitern die gleiche Zahl wie hier in Santa Clara“, so Byton-Chefentwickler David Twohig, „doch die Zahl wird dort bald deutlich steigern.“

Bild: Byton