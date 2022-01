Nicht alles ist elektrisch Die zehn wichtigsten Pkw-Neuheiten 2022

Kia Sportage

Nach sechs Jahren Bauzeit erneuern die Koreaner ihr bestverkauftes SUV. In der neuen Generation tritt der ehrgeizige Herausforderer des VW Tiguan äußerlich in neuem Futurismus-Stil und innen umfangreich digitalisiert auf. Ungewöhnliches Extra in dieser Klasse: Das Einparken per Fernbedienung von außen. Für den Antrieb gibt es neben Diesel und Benzinern auch einen Plug-in-Hybrid mit förderfähigen 60 Kilometern Reichweite. Insgesamt reicht das Leistungsband von 85 kW/116 PS bis 195 kW/265 PS.

Bild: PR