Reaktionen zum Tod Ferdinand Piëchs „Ein jahrzehntelanger Förderer und Wegbegleiter“

Der aktuelle VW-Chef Herbert Diess verwies in würdigenden Worten auf die Arbeit des langjährigen Vorstandsvorsitzenden Piëch. „Vor allem hat Ferdinand Piëch Qualität und Perfektion bis ins Detail in den Automobilbau gebracht und tief in der Volkswagen-DNA verankert“, sagte Herbert Diess. „Als junger Ingenieur hat er Porsche durch legendäre Fahrzeuge wie den 917 und den Sieg in Le Mans zur Rennsportmarke gemacht. Seit 1972 hat er Audi mit Innovationen wie dem quattro-Antrieb und dem TDI-Motor technologisch nach vorne gebracht und als Vorstandsvorsitzender zur Premiummarke geformt.“ Er schaue mit „Dankbarkeit und großem Respekt“ auf seine Lebensleistung, wird Diess in einer Mitteilung von VW zitiert. Herbert Diess steht seit April 2018 an der Spitze von Volkswagen.

Bild: dpa