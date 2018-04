Mercedes R-Klasse

Wer einmal in dem Stuttgarter Businessgleiter gefahren ist, kann sich nicht mehr erklären, warum der 2005 gestartete Crossover-Van der Oberklasse kein Hit geworden ist: Soviel Platz gibt es jenseits eines Kleinbusses nirgends – jedenfalls nicht in Kombination mit solch einem Fahrkomfort. Als Reiseauto war die R-Klasse nahezu perfekt. Die europäische Kundschaft griff stattdessen lieber zu den immer stärker aufkommenden SUV. Dass dem R immerhin in China ein Achtungserfolg beschieden war, bekam hierzulande keiner mehr mit.

