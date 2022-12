Solar-Elektroauto Sion Sono Motors sendet Hilferuf an die Fans

Das Unternehmen will sich durch die Crowdfunding-Kampagne frisches Geld sichern. Zuletzt hatte Sono Motors einen Verlust von 104 Millionen Euro in den ersten drei Quartalen gemeldet. Kredite und Investorengeld reichen offenbar nicht aus, um die für 2023 geplante Vorserienproduktion und die auf Anfang 2024 terminierte Serienfertigung zu finanzieren.



Bereits 2019 gab es bei Sono Motors finanzielle Engpässe. Damals rettete die angestoßene Crowdfunding-Aktion das Unternehmen mit 50 Millionen Euro. In dieser Runde geht es jedoch nicht um den Fortbestand des kompletten Geschäfts, sondern lediglich um die Autoproduktion. In den vergangenen Monaten hat sich Sono mit der Entwicklung von Solartechnologie für Nutzfahrzeug ein weiteres Standbein geschaffen, das auch nach einem Sion-Aus weiterlaufen soll.