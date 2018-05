Sportmodelle von Renault: Bezahlbare Sportwagen können auch aus Frankreich kommen

Doch wer bei Sportwagen von Renault nur an kleine gemeine Clio und Mégane denkt, der vergisst eines der extravagantesten Fahrzeuge der Firmengeschichte: den Sport Spider. Das Nahkampf-Baguette entstand Ende der 90er und war die französische Interpretation der Lotus Elise – nur noch etwas extremer. Mit einer Windschutzscheibe, die nur gegen Aufpreis zu haben war, ist der Sport Spider nämlich in etwa so alltagstauglich wie ein Hut aus Schokoladen-Soufflé. ABS, ESP oder Heizung? Fehlanzeige. Wenn Renault mal wieder Kapazitäten für einen Extremsportler hat, wir würden uns über einen Sport Spider 2 freuen. Gerne auch in einer größeren Auflage als der auf 1.600 Exemplare begrenzte Erstling.

Bild: Renault