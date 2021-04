Stromer im Klassik-Kleid Aus neu mach alt

Schon deutlich konkreter ist der US-Konzern General Motors bei seiner elektrischen Neuauflage des Hummer, der zumindest in mehreren Punkten den klotzigen Modellen der 2010 eingestellten Offroad-Marke ähnelt. Doch anders als die mächtigen Allradler der längst vergangenen Hummer-Epoche reichlich CO2 in die Atmosphäre zu blasen, bleibt der neue Hummer EV lokal betrachtet sauber. Der ab Herbst als Pick-up erhältliche Geländewagen wird zudem extrem stark sein: 1.000 PS und 15.000 Newtonmeter sind angesagt. Damit soll der Sprint auf 100 km/h in drei Sekunden möglich sein. Als Reichweite geben die Amis mit 560 Kilometer an. Dank 800-Volt-Technik ist Laden mit bis zu 350 kW und somit ein Nachtanken von Fahrstrom für 160 Kilometer in 10 Minuten möglich. Einen Preis für die First Edition gibt es auch schon: 94.500 Euro.

Bild: General Motors