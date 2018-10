Cara Delevingne, die als Model internationale Bekanntheit erlangt hat, wird für den T-Cross werben, und ihre Anwesenheit bei der Weltpremiere in Amsterdam sollte den weltweiten Anspruch unterstreichen, den der Konzern mit diesem Auto anmeldet. Darum wurde es am Donnerstag dieser Woche auch noch in Sao Paulo und Shanghai enthüllt und soll nahezu überall reüssieren – nur nicht in Nordamerika, dafür ist ein SUV auf Basis des VW Polo dann doch zu klein.

Bild: VW