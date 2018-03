Doch was ist die perfekte Entscheidung in einer potenziellen Unfallsituation? Was tun, wenn es darum geht, entweder einen neunzigjährigen Fußgänger zu retten oder drei Kinder, die in dem Wagen sitzen, der auf den Fußgänger zurast? Gibt es hier eine richtige Entscheidung? Und kann ein Mensch in einer Extremsituation sie besser fällen als eine Technologie? Sicherlich sind alle Arten von Assistenzsystemen, die die Fahrsicherheit erhöhen, äußerst sinnvoll, aber vielleicht muss man die letzte Entscheidung, wie in einer lebensgefährdenden Situation reagiert wird, doch dem Menschen überlassen.