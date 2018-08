Viel Kraft auf wenig Raum Die fünf sportlichsten Kleinwagen

Der Stärkste: Mini John Cooper Works

Das „charakteristische Go-Kart-Feeling“, das Mini Generation für Generation bei all seinen Modellen propagiert, kann wohl im aktuellen John Cooper Works noch am direktesten erfahren werden. Unter der Haube sitzt ein Zweiliter-Turbo, der den 1,6-Liter-Motörchen der Konkurrenz allein in Sachen Souveränität und Drehmoment überlegen ist. Die 170 kW/231 PS machen ihn außerdem zum stärksten Performance-Kleinwagen. Dazu gibt es ein perfekt austariertes Fahrwerk und ein feines Interieur in BMW-Qualität. Das Ganze hat allerdings seinen Preis: Mindestens 31.000 Euro müssen für den JCW auf den Tisch gelegt werden.

Bild: Mini