Viele Große mussten gehen Autos, die uns 2022 verlassen haben

Auch in diesem Jahr hieß es – mehr oder weniger plötzlich – von Automodellen Abschied zu nehmen. Was für ein Paukenschlag! Ford kündigte Ende Oktober mal eben das Aus des Kleinwagens Fiesta an. Zwar erst endgültig für Mitte nächsten Jahres, aber allein die Tatsache, dass der Kleinwagen dann nach 47 Jahren und acht Generationen eingestellt wird, ist schon für die 2022-Abschiedsliste bemerkenswert. Zumal die dreitürige Fiesta-Variante bereits seit diesem Jahr Geschichte ist. Sein Debüt feierte der Fiesta übrigens im Jahr 1976. Seitdem wurden rund 18,2 Millionen Stück verkauft.

Bild: Ford