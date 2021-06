Am 30. Juni präsentierte Mercedes-Benz Trucks der Welt den serienreifen eActros. Es ist der erste Elektro-Lkw, den das Unternehmen nun in Serie fertigt und der ab Herbst 2021 vom Band laufen soll. Schon 2016 stellte Mercedes-Benz Trucks auf der IAA den eActros vor. Im Anschluss testeten Kunden zehn Lkw im Alltagsbetrieb. Die Erkenntnisse flossen jetzt in das Serienmodell ein.

Bild: Daimler AG