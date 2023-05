Bankenkrise in Slow Motion Erst First Republic, jetzt PacWest: Wie groß wird die Regionalbanken-Lawine noch?

Doch ihre überschaubare Größe macht die Regionalbanken – wie der Fall SVB gezeigt hat – auch anfällig für Paniken. Insbesondere, wenn sie über viele unversicherte Einlagen verfügen. Und das ist nicht selten. Beispiel Live Oak Bankshares aus North Carolina, ein Institut, das sich vor allem an den Mittelstand wendet: Fast 98 Prozent ihrer Einlagen überstiegen im vierten Quartal 2022 die Schwelle von 250.000 Dollar, die staatlich abgesichert ist. Bei der Cathay General Bankcorp aus Los Angeles betrug der Wert 95 Prozent, bei der First Hawaiian Inc 94 Prozent. Zum Vergleich: Bei dem gescheiterten Kriseninstitut First Republic Bank waren es weniger als 86 Prozent.



Für sich genommen ist keine der Regionalbanken systemrelevant. Doch zusammengefasst geht von der Krise des Sektors ein Risiko aus. Der Versicherungsfonds der FDIC ist schon jetzt unterfinanziert – zumal die Biden-Administration ihn im März dafür nutzte, sämtliche Einlagen der gescheiterten SVB und Signature Bank zu garantieren.