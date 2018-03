Deutsche Pfandbriefbank plant mit Gewinnrückgang

Hoffnungen setzt Arndt weiter auf den Ausbau des US-Geschäfts. Dort hatte die pbb sich bisher nur an Krediten von Partnern beteiligt, "seit letzter Woche habe wir auch eine Büroadresse in New York", sagte der pbb-Chef. Die Hälfte des Neugeschäfts macht die pbb weiterhin in Deutschland. Hier seien die Margen weniger unter Druck als etwa in Frankreich. Großbritannien habe unter dem Brexit gelitten. Die auf 1,55 von 1,75 Prozent gesunkene Bruttomarge habe die pbb durch geringere Refinanzierungskosten wettgemacht. Ein "A"-Rating hätte sich die Bank vor einem Jahr "nicht träumen lassen."