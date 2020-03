Kurzarbeitergeld-Rechner Berechnung des Kurzarbeiter-Gehalts für Arbeitnehmer

Die sogenannte Kurzarbeit ist, wie es der Name bereits vermuten lässt, eine Kürzung der regulären Arbeitszeiten aufgrund eines unabwendbaren Ereignisses wie beispielsweise die aktuelle Coronakrise oder vorübergehend negativer wirtschaftlicher Entwicklung in einem Betrieb. Von der Arbeitszeitkürzung können alle Arbeitnehmer oder nur ein Teil der Belegschaft betroffen sein. Wer in Kurzarbeit ist, arbeitet während dieser Zeit entweder weniger oder eventuell auch gar nicht. Ob ein Arbeitgeber seine Arbeiter in Kurzarbeit schicken darf, hängt von der arbeitsrechtlichen Bestimmung ab. Das gleiche gilt auch bei der Frage, ob sich bei Kurzarbeit der Anspruch auf Gehalt der Arbeitnehmer entsprechend verringert.