Onlinebroker: Flatex Degiro verbucht mehr Umsatz und Gewinn

Dabei habe der Umsatz je Transaktion um 6,5 Prozent auf 5,15 Euro zugelegt. Das operative Ergebnis (Ebitda) erreichte 37,6 Millionen Euro, ein Plus von 25,1 Prozent. In den ersten neun Monaten hätten mehr als 376.000 neue Kundenkonten gewonnen werden können, was zu einem Gesamtkundenstamm von 2,4 Millionen führe. Allerdings sei die Zahl der über die Plattformen von Flatexdegiro abgewickelten Transaktionen in den ersten neun Monaten auf 53,4 (Vorjahr: 71,2) Millionen geschrumpft.