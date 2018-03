Schweizer Großbank: UBS erhöht Rückstellungen für Rechtsfälle

Die Differenz ist vor allem auf höhere Rückstellungen für Streitigkeiten über faule US-Immobilienpapiere zurückzuführen. Sie zählen zu den größten noch offenen Rechtsfällen der Bank: Vor der Finanzkrise hatten viele Großbanken in den USA Hypotheken an mittellose Familien vergeben. Die Risiken wurden anschließend an Investoren weitergereicht - in Form von hochkomplexen Anleihen. Als der Markt 2007 kollabierte, erwiesen sich diese Bonds als wertlos. Für die Banken hagelte es Klagen. Den Fall untersucht unter anderem auch das US-Justizministerium - eine Einigung steht noch aus.