Bahnstreik Die Machtdemonstration der Lokführer-Gewerkschaft fällt aus

Das Gros der Streikenden rekrutiert die GDL nach wie vor ganz offensichtlich aus ihrer Stammklientel – den Lokführern. Aus dem „8. Lagebericht“ der Deutschen Bahn am Montagmorgen um 5 Uhr geht hervor, dass von den gut 1220 Mitarbeitern der Deutschen Bahn, die ihre Arbeit niederlegten, 89 Prozent normalerweise eine Lok steuern – in der Regel sitzen sie in Zügen auf der Strecke, einige arbeiten als Rangierlokführer. Neun Prozent der Streikenden arbeiten in der Bordgastronomie oder kontrollieren die Fahrkarten. Weniger als zwei Prozent sind damit also den anderen Sparten der Deutschen Bahn zuzuordnen: den Werkstätten, der Schienennetztochter oder dem Bahnhofsmanagement. Doch genau dort wollte die GDL seit 2020 viele neue Mitglieder rekrutieren.